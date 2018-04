Elezioni comunali: Dolfi sindaco di Brugnera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Renzo Dolfi, appoggiato da Lista civica Per Brugnera e Impegno per Migliorare è stato eletto sindaco di Brugnera con 2.593 voti, pari al 58,34 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti Michele Sassu (Brugnera al centro) con 1.852 voti (pari al 41,66 per cento).I dati completi e dettagliati, a cura del Servizio elettorale della Regione, sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/MA/fc