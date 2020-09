Elezioni comunali: Dino Salatin sindaco di Caneva

Udine, 22 set - Dino Salatin, appoggiato da Lega Salvini Fvg, Forza Caneva, Crescere insieme Salatin Sindaco, è stato eletto sindaco del Comune di Caneva con 2302 voti, pari al 64 per cento dei voti validi. Hanno inoltre ottenuto voti: Riccardo Poletto (Caneva al centro, Caneva democratica, Futuro per il territorio), con il 29,39 per cento dei voti (1057); Egidio Santin (Partito del Nord - autonomia fiscale - Santin sindaco) con il 6,62 per cento dei voti (238)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it) ARC/SSA/gg



