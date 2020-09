Elezioni comunali: Daniela Bernardi sindaco di Cividale del Friuli

Trieste, 22 set - Daniela Bernardi, appoggiata dalle liste Civica Balloch Per Cividale, Forza Cividale - Con I Civici Per Cividale, Fratelli d'Italia e Lega Salvini Fvg, è stata eletta sindaco di Cividale del Friuli con 3.876 voti, pari al 62,73 per cento delle schede valide.



Ha inoltre ottenuto voti:



Fabio Antonio Manzini (Prospettiva Civica, Impegno Comune, Civi_Ci), con il 37,27 per cento dei voti (2.303)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it)



