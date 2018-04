Elezioni comunali: Cortolezzis sindaco di Treppo Ligosullo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Luigi Cotolezzis, appoggiato dalla lista Uniti per Treppo Ligosullo, è stato eletto sindaco del Comune di Treppo Ligosullo con 302 voti, pari al 62,92 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti Marco Plazzotta (Onestà, lealtà e passione) con 178 voti (pari al 37,08 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/SSA/fc