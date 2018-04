Elezioni comunali: Chiapolino sindaco di Forgaria nel Friuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Marco Chiapolino, appoggiato dalla lista Per il bene comune, è stato eletto sindaco di Forgaria nel Friuli con 788 voti, pari al 75,41 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti Henrico Locatelli (Unire per crescere) con 257 voti (pari al 24,59 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/GG/fc