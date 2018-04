Elezioni comunali: Canton sindaco di Fiume Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Jessica Canton, appoggiata da Potere ai Cittadini, Lega, Forza Italia e Flumen, è stata eletta sindaco di Fiume Veneto con 2.510 voti, pari al 41,62 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti Manuel Giacomazzi (Lista civica Manuel Giacomazzi sindaco, Centro Destra per Fiume Veneto Giacomazzi sindaco Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Gente comune per Fiume Veneto) con 1.675 voti (pari al 27,77 per cento), Annalisa Parpinelli (Partito Democratico, Fiume Futura Annalisa Parpinelli sindaco) con 1.218 voti (pari al 20,20 per cento) e Tiziano Casari (Movimento 5 Stelle) con 628 voti (pari al 10,41 per cento)I dati completi e dettagliati, a cura del Servizio elettorale della Regione, sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/MA/fc