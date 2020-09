Elezioni comunali: affluenza finale, in Fvg ha votato il 56 per cento

Udine, 21 set - Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato l'affluenza finale rilevata alle ore 15:00 per le elezioni comunali nei 12 Comuni chiamati al voto. In Friuli Venezia Giulia su un totale di 39.748 elettori hanno votato in 22.176, ovvero il 56 per cento.



A Villesse, unico Comune al voto nel territorio della ex provincia di Gorizia, su 1.505 aventi diritto hanno votato in 1043 (69 per cento).



Nei 7 Comuni della ex provincia di Pordenone su 19.841 elettori i votanti sono stati 10.267 (52 per cento). Questo il dettaglio dell'affluenza Comune per Comune nel pordenonese: Andreis: 167 votanti su 372 aventi diritto (45 per cento); Barcis: 168 votanti su 349 aventi diritto (48 per cento); Caneva: 3.675 votanti su 7.693 aventi diritto (48 per cento); Claut: 595 votanti su 1.108 aventi diritto (54 per cento); Montereale Valcellina: 2.538 votanti su 4295 aventi diritto (59 per cento); Travesio: 997 votanti su 1.997 aventi diritto (50 per cento); Valvasone Arzene: 2.127 votanti su 4.027 aventi diritto (53 per cento).



Infine, nei 4 Comuni della ex provincia di Udine su 18.402 aventi diritto hanno espresso il voto 10.866 elettori (59 per cento). Questo il dettaglio dell'affluenza Comune per Comune: Cividale del Friuli: 6.442 votanti su 9.846 aventi diritto (65 per cento); Ovaro: 1.097 votanti su 2.024 aventi diritto (54 per cento); Varmo: 1.663 votanti su 2.778 aventi diritto (60 per cento); Premariacco: 1.664 votanti su 3.754 aventi diritto. Si precisa che in questo Comune, dove si è presentato un unico candidato sindaco, sulla base dei dati relativi all'affluenza finale è raggiunto il quorum dei votanti previsto dall'articolo 71 della LR 19/2013, tenuto conto che dal numero degli aventi diritto al voto, va detratto il numero degli elettori residenti all'estero (Aire).



Il dato ufficiale sarà noto solo a seguito dello scrutinio e delle successive operazioni dell'Adunanza dei Presidenti. ARC/SSA/pph



