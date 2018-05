Elezioni comunali: a Udine ballottaggio Fontanini-Martines

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Forza Italia, Lega, Autonomia responsabile, Fratelli d'Italia, Identità Civica, e Vincenzo Martines, sostenuto da Partito Democratico, Udine Sinistraperta, Siamo Udine con Martines e Progetto Innovare, accedono al turno di ballottaggio per l'elezione a sindaco del Comune di Udine.Fontanini ha ottenuto 18.619 voti, pari al 41,49 per cento delle schede valide; Martines ha ottenuto invece 16.095 voti, pari al 35,86 per cento delle schede valide. Il turno di ballottaggio tra i due candidati sindaco si terrà nella giornata di domenica 13 maggio.Hanno inoltre ottenuto voti Pompea Maria Rosaria Capozzi (MoVimento 5 stelle) con 3.802 voti (pari a 8,47 per cento) Enrico Bertossi (lista Bertossi e Friuli Futuro con Bertossi sindaco) con 3.448 voti (pari a 7,68 per cento), Andrea Valcic (Patto per Udine) con 1.299 voti (pari a 2,89 per cento), Stefano Salmè (Lista Salmè sindaco - Udine agli udinesi e Io amo Udine) con 1.208 voti (pari a 2,69 per cento) e Luca Minestrelli (Casapound Italia) con 409 voti (pari a 0,91 per cento)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/SSA-MA/fc