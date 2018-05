Elezioni comunali: a Sacile ballottaggio Spagnol-Gottardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Carlo Spagnol, appoggiato dalle liste Viva Sacile Spagnol Sindaco e Forza Italia, e Alberto Gottardo, sostenuto da Il Popolo della Famiglia, Autonomia Responsabile, Lega, Attiva Sacile, Fratelli d'Italia, Civica per Sacile-Alberto Gottardo Sindaco, accedono al turno di ballottaggio per l'elezione a sindaco del Comune di Sacile.Spagnol ha ottenuto 4.128 voti, pari al 43,82 per cento delle schede valide; Gottardo ha ottenuto invece 3.395 voti, pari al 36,04 per cento delle schede valide. Il turno di ballottaggio tra i due candidati sindaco si terrà nella giornata di domenica 13 maggio.Hanno inoltre ottenuto voti Ruggero Simionato (Partito Democratico, Siamo Sacile-Simionato sindaco) con 1.317 voti (13,98 per cento) e Antonio Petralia (MoVimento 5 Stelle) con 581 voti (6,17 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/GG/fc