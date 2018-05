Elezioni comunali 2018: Carlo Spagnol sindaco di Sacile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 14 mag - Carlo Spagnol, appoggiato dalle liste Viva Sacile Spagnol Sindaco e Con Spagnol Forza Italia Berlusconi, è stato eletto sindaco di Sacile con il 67,24% per cento dei voti (5.341 votanti).Al ballottaggio ha superato Alberto Gottardo, sostenuto da il Popolo della Famiglia, Autonomia Responsabile con Tondo per Alberto Gottardo, Lega, attivasacile, Fratelli d'Italia, Alberto Gottardo Sindaco Civica per Sacile, che ha ricevuto 2.602 voti pari al 32,76%.I dati completi sono forniti dal Servizio elettorale e consultabili sul sito ufficiale della Regione.ARC/EP