Elezioni: Candido confermato sindaco di Vivaro

Trieste, 4 ott - Mauro Candido, appoggiato dalla lista Insieme per Vivaro-Rinnovamento Impegno e Traparenza, è stato confermato sindaco del Comune di Vivaro con 547 voti, pari all'87,94 per cento dei voti validi.



Ha inoltre ottenuto voti:



- Gabriele Di Pietro (Per la salvaguardia e la tutela delle minoranze e delle nostre contrade) con il 12,06 per cento dei voti (75).



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione https://elezioni.regione.fvg.it/ ARC/GG/pph





