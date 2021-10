Elezioni: Andretta confermato sindaco di Pravisdomini

Pordenone, 4 ott - Davide Andretta appoggiato da Viviamo Pravisdomini e Lega Salvini Fvg è stato confermato sindaco del Comune di Pravisdomini con 1199 voti, pari al 76,47 per cento dei voti validi.



Ha inoltre ottenuto voti:



- Valter Buttignol (Nuova Pravisdomini, Uniti per Pravisdomini), con il 23,53 per cento dei voti (369)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/).





