Elezioni: a Trieste ballottaggio tra Dipiazza e Russo

Trieste, 5 ott - Roberto Dipiazza, appoggiato dalle liste Lista Civica Dipiazza per Trieste, Lega Salvini Fvg, Noi con l'Italia Dipiazza Sindaco, Cambiamo Trieste, Forza Italia e Fratelli d'Italia, e Francesco Russo, sostenuto dalle liste Partito Democratico-Demokratska Stranka, Uniti per un'altra città-Zdruzeni za drugacno mesto, Partito animalista ambientalista, Lista Russo Punto Franco, Ts 21-26 Russo Sindaco e Noi Pensionati Insieme, accedono al ballottaggio per l'elezione a sindaco di Trieste.



Dipiazza ha ottenuto 38.954 voti, pari al 46,92 per cento dei voti validi; Russo ha ottenuto 26.275 voti, pari al 31,65 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Riccardo Laterza (Adesso Trieste-Patto per la città), con l' 8,62 per cento dei voti (7.156)



- Ugo Rossi (Verità 3V Libertà), con il 4,46 per cento dei voti (3.702)



- Alessandra Richetti (Movimento 5 Stelle), con il 3,43 per cento dei voti (2.847)



- Tiziana Cimolino (Europa Verde-Verdi Trieste e Sinistra in Comune Levica), con l' 1,67 per cento dei voti (1.389)



- Giorgio Marchesich (Federazione per l'indipendenza del Territorio libero di Trieste), con l'1,36 per cento dei voti (1.128)



- Franco Bandelli (Futura), con lo 0,93 per cento dei voti (771)



- Arlon Stok (Podemo), con lo 0,59 per cento dei voti (491)



- Aurora Marconi (Trieste), con lo 0,37 per cento dei voti (307)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/).



ARC/GG/pph





© RIPRODUZIONE RISERVATA