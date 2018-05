Elezioni 2018: ballottaggi, seggi regolarmente costituiti in Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 12 mag - I 118 seggi elettorali dei due Comuni del Friuli Venezia Giulia - Udine e Sacile - nei quali si voterà per il turno di ballottaggio delle amministrative sono stati regolarmente costituiti oggi alle ore 16.00. Lo comunica il Servizio Elettorale della Regione.I seggi saranno aperti domani, domenica 13 maggio, dalle 7.00 alle 23.00. Negli stessi orari di apertura dei seggi saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.La collaborazione tra Comuni, Servizio Elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione di tutti i dati ufficiosi riguardanti lo svolgimento delle elezioni (affluenza al voto e risultati).Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di domani subito dopo la chiusura dei seggi. ARC/GG