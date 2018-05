Elezioni 2018: ballottaggi, affluenza ore 19.00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 13 mag - Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato i dati relativi all'affluenza al voto alle ore 19.00 per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali di Udine e Sacile:Udine: 35,96% per cento (28.889 votanti su 80.341 elettori) Sacile: 38,34% per cento (6.519 votanti su 17.005 elettori) ARC/EP