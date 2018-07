Elezione Zanin: Fedriga, bene molti passaggi del suo primo discorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 16 lug - "I passaggi su Europa, immigrazione, lavoro, povertà sembrano assolutamente condivisibili. Ovviamente da presidente del Consiglio non è entrato nel merito delle scelte da fare ma ha parlato dei grandi temi da affrontare, su cui del resto la Giunta in questi mesi si è già molto impegnata. Pensiamo ad esempio alla questione dell'immigrazione ma anche a quello dei rapporti con lo Stato, con cui già è stato aperto un tavolo permanente, con il quale stiamo già trattando competenze e risorse necessarie per ridare dignità al Friuli Venezia Giulia".Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alle parole di Piero Mauro Zanin, nel suo primo discorso rivolto all'aula appena eletto alla carica di presidente del Consiglio regionale.Rispetto alla disponibilità ad essere il presidente di tutti e, dunque, alla leale collaborazione con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio, di maggioranza e di opposizione, Fedriga ha ribadito di essere "sempre disponibile al confronto perché penso faccia crescere". ARC/PPD