Editoria: Fedriga-Rosolen, presto tavolo tra Regione, Gedi e sindacati

Udine, 9 lug - "Convocare un tavolo tra Regione, Gruppo editoriale Gedi e parti sociali per affrontare sul territorio il tema del centro stampa di Gorizia."Questo l'obiettivo annunciato stamane, a seguito dell'incontro con i sindacati, dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dall'assessore al Lavoro Alessia Rosolen."Il tema non riguarda solo il futuro di 13 dipendenti, che rischiano di essere strappati dalle loro famiglie e dal tessuto sociale, ma anche i cospicui finanziamenti pubblici che sono stati erogati solo pochi anni fa. Fondi che - sottolineano Fedriga e Rosolen - erano peraltro controbilanciati da precisi impegni sul versante occupazionale, che non sono tuttavia stati onorati."Un altro passaggio evidenziato nel corso della riunione è quello delle tempistiche che, secondo la Regione, "sollevano diverse perplessità sia per quanto attiene ai giorni di preavviso dati ai dipendenti, appena 30, che per la concomitanza di un trasferimento a Padova che mal si concilia con i cantieri della A4. Lavori che, appare infatti evidente, rischiano di condizionare il servizio di distribuzione in Friuli Venezia Giulia.""Alla luce di tutto questo - concludono Fedriga e Rosolen - chiediamo al Gruppo Gedi, anche in vista del tavolo già previsto il 19 luglio prossimo, di confrontarsi con le parti sociali e con le istituzioni al fine di individuare una soluzione che permetta di coniugare il raggiungimento degli obiettivi aziendali con le legittime aspettative dei lavoratori." ARC/COM/ep