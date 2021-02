Edilizia scolastica: Pizzimenti-Zilli, bene struttura infanzia Gemona

Gemona del Friuli, 4 feb - "Un investimento importante per il futuro della comunità di Gemona e un segno tangibile della sensibilità della Regione e dell'Amministrazione comunale per i più piccini e per le loro famiglie". È il commento dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, al termine della visita compiuta assieme all'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, e al sindaco, Roberto Revelant, alla Scuola dell'infanzia Gemona Capoluogo, che si trova nel cuore della cittadina pedemontana. Pizzimenti, nell'occasione, ha posto l'accento sull'efficienza del Comune, che in pochissimo tempo ha saputo utilizzare il finanziamento della Regione (200 mila euro integrati da ulteriori 75 mila euro del bilancio comunale) per una ristrutturazione ottimale della struttura, sia dal punto di vista funzionale che dell'efficientamento energetico. Gli 82 piccoli ospiti della Scuola dell'infanzia sono rientrati lo scorso mese nella struttura, come ha spiegato la coordinatrice, Sandra Fabiani: nel corso dei lavori erano stati ospitati provvisoriamente in un altro fabbricato messo a disposizione dalla Parrocchia. Lavori che, con un impegno del Comune di 70 mila euro, hanno permesso di adeguare anche l'area giochi esterna. Realizzata dopo il terremoto del 1976 nell'ambito della rinascita e ricostruzione, la struttura è ora stata adeguata alle più moderne esigenze per l'efficientamento energetico, ma soprattutto si confà al meglio alle necessità di carattere pedagogico-educativo dei giovanissimi allievi in modo da poter assicurare ai bimbi un'accoglienza adeguata e nel contempo una formazione che intende far vivere loro le prime esperienze di una impostazione scolastica. Nel periodo non compreso nell'emergenza, i bimbi sono infatti suddivisi in laboratori, analoghi alle diverse classi ma qualificati ciascuno da una tematica diversa, come se si trattasse delle diverse discipline o materie d'insegnamento, per meglio prepararli alla vita scolastica, avvicinarli alla prima lettura, compiere il primo approccio con un'insegnante. ARC/CM/pph © RIPRODUZIONE RISERVATA