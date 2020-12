Edilizia: Roberti, continueremo a investire in settori strategici

Trieste, 18 dic - "Edilizia e mercato immobiliare sonostrategici per il Friuli Venezia Giulia. Per questo, nonostantela grave crisi provocata dal Coronavirus, continueremo ainvestire con decisione in questi settori". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali, PierpaoloRoberti, intervenendo all'assemblea annuale della Federazioneitaliana agenti immobiliari professionali (Fiaip) di Trieste."Stiamo vivendo un periodo veramente assurdo - ha ricordatoRoberti -. La notte scorsa abbiamo approvato una legge diStabilità che ha dovuto prendere atto della situazioneestremamente difficile sia per le categorie economiche che per leamministrazioni pubbliche. Come Regione, infatti, abbiamo dovutocomprimere al massimo le uscite per concentrare le risorse versole iniziative di supporto al sistema sanitario e a quelloeconomico del Friuli Venezia Giulia, sostenendo in particolarechi ha la propria attività chiusa a seguito delle disposizioninormative anti Covid-19"."Allo stesso tempo vogliamo comunque rilanciare il nostrosistema, puntando su quei comparti in grado di muovere l'economiaanche attraverso gli indotti che riescono a generare. Edilizia eimmobiliare rappresentano, infatti, un quinto del Pil del nostroPaese e questa Amministrazione vuole continuare, anche contraendodebito, a investire nella realizzazione di nuove opere pubbliche"."Nell'ultima manovra, inoltre, abbiamo messo in campo misure adhoc come le ulteriori risorse per l'edilizia agevolata per ilbiennio 2020-21 ma certamente non ci fermiamo qui - hasottolineato l'assessore -. Andremo infatti avanti con altriinterventi dedicati al risparmio energetico, all'installazionedegli ascensori e alla sostituzione degli infissi"."Prima del Covid questa città, questo territorio stava crescendopiù di altri in Italia. Non possiamo accettare che l'emergenzaepidemiologica finisca per spezzare questo momento magico. Perquesto noi vogliamo scommettere con convinzione sul futuro,affrontando con abnegazione l'attuale emergenza senza peròrinunciare all'obiettivo di rilanciare l'intero Friuli VeneziaGiulia". "La principale scommessa per Trieste è data certamente dallariqualificazione di una parte del Porto vecchio. Un'operafondamentale che permetterà a quell'area di avere - ha affermatoRoberti in conclusione - tutte quelle infrastrutture necessarieper attirare importanti investitori privati".ARC/RT/ep

