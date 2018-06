Edilizia: Pizzimenti, percorso condiviso riordino disciplina regionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 giu - L'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, ha presentato alla Giunta regionale il programma di interventi per l'avvio del processo di riordino della disciplina edilizia normata dalla L.R 19/2009.Un programma, ha precisato Pizzimenti -"che rappresenta una priorità dell'attività del governo regionale, attento a sentire i problemi dei cittadini, e conseguentemente garantire le risposte attese della collettività".E che -"è in linea con l'impostazione di metodo anticipata dal governatore Fedriga nelle linee programmatiche, che prevedono che la riforma del Codice regionale dell'edilizia avvenga attraverso un percorso partecipato e concertato con le rappresentanze degli operatori pubblici e privati del settore, con la regia della Regione"."La sua attuazione - precisa Pizzimenti - comporterà tra l'altro, benefici concreti per la collettività, attraverso la semplificazione della modulistica, dando certezza sui tempi e sugli adempimenti richiesti: traguardi da raggiungere attraverso un approccio multidisciplinare alle criticità del settore edile"."Ancor più concretamente - puntualizza - dovrà prevedere, nel contempo, forme innovative e di incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ottica di contenimento del consumo del suolo"."E dovrà considerare - soggiunge l'assessore - l'onerosità degli interventi edilizi di recupero, e l'attuale momento di pressione tributaria, definendo così agevolazioni mirate, con l'obiettivo di una politica efficace sul bene casa, che fa oramai parte del bagaglio culturale e sociale e della storia della nostra regione, e che ha accompagnato la crescita della nostra comunità".Per favorire il perseguimento di tali obiettivi, Pizzimenti, nel concludere, ritiene che debba essere costituito a breve un tavolo tecnico tra gli operatori del sistema edilizio regionale, perchè si possa arrivare a una proposta di disegno di legge condivisa per la revisione organica del settore edile.Questa riforma, dovrà produrre i suoi effetti entro questa legislatura, e sarà accompagnata da verifiche costanti nella sua attuazione. ARC/CM