Edilizia: Pizzimenti, meno ostacoli ad accesso agevolazioni fiscali

Trieste, 29 apr - "Siamo intervenuti per rendere più facile a cittadini, tecnici comunali e professionisti l'accesso alle agevolazioni fiscali in tema di edilizia, che costituiscono una grande opportunità a patto di eliminare i paletti inutili o le vecchie norme che ne impediscono l'applicazione". Questo il commento dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell'approvazione, oggi pomeriggio in Aula, delle norme urbanistiche ed edilizie contenute nel ddl 130 "Multisettoriale". "Le norme approvate sono prevalentemente dirette ad agevolare il rilascio di titoli edilizi e ad accelerare i tempi dell'iter delle pratiche", ha aggiunto Pizzimenti. Un primo blocco di norme prende spunto dal tema del bonus statale 110 per cento e dalle ulteriori misure di agevolazione fiscale (ecobonus e sismabonus): si introducono una serie di modifiche normative per agevolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che potrebbero beneficiare delle detrazioni fiscali. L'obiettivo è favorire la certezza e la speditezza dei procedimenti connessi all'applicazione delle detrazioni fiscali, che richiedono la previa conformità dell'immobile. Un altro pacchetto di provvedimenti include un aggiornamento rispetto a leggi dello Stato. Infine, sono introdotte delle precisazioni per facilitare l'applicazione della legge e per risolvere problemi interpretativi emersi in fase applicativa. Ad esempio sono state approfondite la definizione di manutenzione straordinaria, quella di superfici accessorie, e i termini di applicazione dell'attività in edilizia libera. ARC/SSA/ep

