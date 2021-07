Edilizia: Pizzimenti, 2,5 mln di euro per scuole paritarie Fvg

Udine, 9 lug - "E' un argomento trascurato per troppo tempo dalla pubblica amministrazione quello dell'edilizia scolastica per gli istituti paritari; ora la Regione ha deciso di affrontarlo con un primo provvedimento che stanzia complessivamente in tre anni 2 milioni e 500 mila euro. Questo, per dimostrare l'attenzione concreta della Giunta e con l'obiettivo di consentire i primi interventi prioritari di adeguamento sismico ed energetico nelle scuole, nella prospettiva di poter mettere a disposizione di questo importante settore anche gli eventuali fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questo è stato pubblicato un apposito bando, che scadrà il 30 luglio, rivolto ai gestori delle scuole paritarie, che in Friuli Venezia Giulia sono 220". Lo ha messo in evidenza l'assessore regionale alle Infrastrutture e all'edilizia, Graziano Pizzimenti, intervenendo in videoconferenza all'incontro FISM Udine sull'edilizia scolastica, al quale hanno preso parte i rappresentanti delle scuole paritarie del Friuli Venezia Giulia. È stata un'occasione importante, ha commentato Pizzimenti, perché ci ha finalmente dato modo di incontrare, anche se limitatamente alle possibilità del momento, i rappresentanti di un settore scolastico che ha svolto una funzione rilevante nella formazione e nell'istruzione dei giovani. Molti degli edifici esistenti, ha precisato l'assessore, evidenziano da tempo la necessità di essere sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei fabbricati, ma anche per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, e assicurare nel contempo una migliore fruibilità agli scolari e agli studenti. Finora gli unici interventi effettuati avevano preso in considerazione soltanto le scuole materne, mentre ora, con il nuovo bando, potranno essere presentate le richieste di accesso ai benefici anche per gli interventi sui fabbricati delle scuole medie e superiori. ARC/CM/gg

