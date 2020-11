Edilizia agevolata: scorrimento 986 domande di contributo prima casa

Trieste, 15 nov - Sono 986 le domande di contributo per primacasa presentate da privati cittadini che potranno essereinteramente coperte per un importo complessivo di euro 14.802.500euro.

Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alleInfrastrutture Graziano Pizzimenti, approvando l'elenco delledomande di contributo a valere sulla legge regionale 1/2016 peracquisto, nuova costruzione, recupero, acquisto con contestualerecupero di prima casa.

"Il contributo per ulteriori 986 domande approvato oggi -commenta Pizzimenti - è un risultato importante e in linea con ilprogramma della Giunta. Già dalle prossime settimane scorreremoancora e significativamente - anticipa l'assessore - questagraduatoria per dare risposte concrete ai cittadini".

Con le risorse assegnate la Regione sosterrà le domande seguendol'ordine cronologico di presentazione (dalla n. 2.836 del08.05.2019 alla n. 3.890 del 11.09.2019).ARC/EP/pph

