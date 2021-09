Edilizia agevolata: 20mln per scorrere graduatoria domande prima casa

Udine, 18 set - La Regione sta proseguendo nell'azione che mira a dare risposta alle necessità delle famiglie; queste ultime, nonostante i rallentamenti subiti dalla società a causa della pandemia, non hanno abbandonato i loro progetti di vita e consolidamento della realtà familiare. Procede pertanto lo scorrimento della graduatoria per la concessione dei contributi per la prima casa: attraverso la legge di assestamento di bilancio, sono stati assegnati al canale contributivo dell'edilizia agevolata ulteriori stanziamenti per 40 milioni di euro, con i quali consentire nuovi finanziamenti. Questa iniziativa si inserisce nel percorso scelto dalla Regione e assicurerà a 1.350 famiglie la possibilità di disporre di una propria abitazione.



La Giunta regionale, come ricorda l'assessore alle Infrastrutture, al territorio e all'edilizia che ha proposto il provvedimento, ha approvato l'elenco delle domande di contributo "prima casa" presentate dai privati cittadini, che saranno ammesse al finanziamento.La legge regionale consente di richiedere un sostegno per l'acquisto, la nuova costruzione, il recupero e l'acquisto con il contestuale recupero della prima casa.



L'assestamento di bilancio, per il periodo dal 2021 al 2023, ha assegnato 40 milioni di euro, suddivisi in due tranche, per dare modo ai cittadini di presentare la documentazione necessaria al riconoscimento del contributo con tempistiche adeguate, che tengano conto del numero di cittadini interessati dall'atto di ammissione. È così stata presentata alla Giunta regionale l'ammissione al finanziamento di parte delle domande inoltrate e giacenti che possono essere coperte con la disponibilità finanziaria della somma di 20 milioni di euro, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.



La somma restante sarà destinata a un ulteriore scorrimento della graduatoria e alle nuove domande di accesso ai contributi per la edilizia agevolata. ARC/CM/al





© RIPRODUZIONE RISERVATA