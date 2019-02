Economia: Zilli, nuova iniziativa opportunità per Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 14 feb - "La giunta Fedriga si schiera convintamente al fianco di chi sceglie di investire in regione. L'apertura di questa nuova realtà darà infatti lavoro a 28 persone e offrirà un contributo allo sviluppo di tutto il territorio circostante."Lo ha affermato l'assessore regionale a Finanze e Patrimonio Barbara Zilli, oggi, in occasione dell'inaugurazione del centro commerciale Glem-One a Gemona, sorto nell'ex capannone CoopCa."L'Amministrazione regionale saluta con ottimismo quest'iniziativa, specchio della grande forza di volontà dell'imprenditoria friulana nonché nuova risorsa per il tessuto economico e sociale del territorio gemonese" ha indicato Zilli."Una decisione coraggiosa, che porta con sé anche un alto valore simbolico - ha proseguito l'assessore - sia per il luogo, duramente colpito dalla crisi CoopCa, che per le opportunità derivanti dalle agevolazioni fiscali sull'Irap varate con la prima legge di stabilità da questa Amministrazione regionale."Zilli, nel ricordare il fallimento CoopCa, ha infine comunicato che, a breve, il fondo di ristoro istituito con la finanziaria regionale "verrà regolamentato, in modo da voltare una volta per tutte una pagina triste nella storia economica di questa regione". ARC/LP/dfd