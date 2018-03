Economia/sport: successo Under 19 prova generale Under 21 del 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lignano Sabbiadoro, 29 mar - Ha raccolto il consenso degli sportivi e degli appassionati, nonché del pubblico, e un ottimo riscontro da parte dei commissari inviati dalla Uefa per valutare la qualità dell'evento la fase Elité, il girone semifinale del Campionato europeo Under 19 per l'accesso alla fase finale in programma in Finlandia, che si è tenuto sui campi di calcio del Friuli Venezia Giulia.Soddisfazione è stata espressa dalla Federcalcio, a conclusione della manifestazione, per il risultato ottenuto dalla nazionale italiana.Infatti per la prima volta nella storia della competizione gli azzurri si sono qualificati alla fase successiva, peraltro alla finale, fin dal primo dei tre incontri, che li hanno visti contrapposti alle rappresentative della Repubblica Ceca, della Polonia, e della Grecia.La Figc ha espresso valutazioni positive anche sui campi di gioco e sull'organizzazione.E' un risultato, quello ottenuto dall'evento, che si deve anche alla entità del movimento sportivo che anima il Friuli Venezia Giulia.Grazie alla volontà e alla dedizione di tanti dirigenti sportivi e tecnici animati dal volontariato sportivo, il nostro territorio, anche per la costante attenzione delle amministrazioni locali e della Regione, può infatti disporre di numerosi impianti all'altezza delle grandi manifestazioni, anche internazionali.A beneficio di un movimento che alimenta la schiera dei campioni in tante discipline, facendo sì che il Friuli Venezia Giulia sia conosciuto anche come una delle regioni più sportive d'Italia.Il tifo degli appassionati, l'accoglienza e il calore con la quale la località balneare ha accolto gli ospiti, la disponibilità anche di impianti locali, oltre ai due principali di Udine e Lignano, che come precisa il presidente regionale della Federcalcio sono stati tutti valutati positivamente dalla Uefa, hanno stimolato la compagine azzurra a dare il massimo e a prepararsi alla finale con il giusto agonismo.Questo girone del trofeo continentale della Under 19 è stato la prova generale dell'Europeo di calcio Under 21, che si terrà a giugno del prossimo anno nel Friuli Venezia Giulia, e si svolgerà sui due impianti principali di Trieste e di Udine.Sarà un evento molto seguito in quanto si tratta del torneo più importante dopo gli Europei di calcio. ARC/CM