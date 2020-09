Economia: ripresa si fonda su modernizzazione, crescita e conoscenza

Udine, 16 set - È un quadro positivo che tratteggia un'economia in ripresa quello emerso oggi nella seduta della giunta camerale della Camera di commercio Pordenone-Udine alla quale ha preso parte anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo.



I rappresentanti dei vari settori economici, dall'industria al commercio, dalle Pmi all'agricoltura, hanno riportato prime stime incoraggianti sulla ripresa post emergenza pandemica. L'industria, che stimava le perdite di produzione in meno 40 per cento, ora corregge le previsioni a meno 15 per cento; il manifatturiero conferma la ripresa degli ordinativi anche da oltreoceano; edilizia e arredo casa mostrano segnali incoraggianti; l'ultima coda della stagione estiva traina il turismo verso livelli in linea con il 2019.



In questo contesto si inserisce l'azione dell'Amministrazione regionale che guarda a fine novembre, quando è calendarizzata la discussione in aula del testo normativo di settore che si chiamerà Nuova Economia FVG. Messa nel cassetto la bozza della vecchia normativa SviluppoImpresa, ritirata proprio a causa della nuova emergenza sanitaria, l'Amministrazione regionale sta definendo la nuova legge.



Tre i pilastri su cui poggeranno le iniziative per il rilancio dell'economia regionale: modernizzazione dei processi aziendali, crescita delle imprese, condivisione della conoscenza. La norma sarà coperta dalle risorse necessarie a delineare il futuro del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia e terrà conto delle opportunità che deriveranno dai fondi anticrisi europei, da quelli statali e dalla nuova programmazione comunitaria.



La Regione ha confermato la massima apertura nei confronti delle associazioni di categoria il cui contributo di idee è stato fondamentale per approntare efficaci strumenti anti-crisi nel periodo della serrata totale.



È anche grazie a questa collaborazione stretta con le categorie economiche che la Regione ha potuto mettere in campo con successo 265 milioni di euro contro la crisi, di cui 36 milioni di euro erogati a fondo perduto a 26 mila partite iva con sede nel territorio regionale e con tempi medi di erogazione compresi tra 30 e 45 giorni. A questi provvedimenti si è aggiunto un enorme sforzo di semplificazione burocratica che sarà una delle eredità dei sistemi anti-crisi che la Regione intende portare in norma. ARC/SSA/ma



© RIPRODUZIONE RISERVATA