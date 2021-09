Economia: Fvg affianca agenti di commercio, equità con i colossi web

Palmanova, 25 set - Con un pacchetto di ristori da 70 milioni di euro di cui 2 destinati specificamente agli agenti del commercio, il Friuli Venezia Giulia è stata l'unica regione in Italia a prevedere aiuti per questa categoria fortemente colpita dal blocco causato dalla crisi sanitaria.



È uno degli elementi positivi ricordati oggi nel corso dell'assemblea di Usarci, l'Unione sindacati agenti e rappresentanti commercio italiani del Friuli Venezia Giulia, che ha riunito a Palmanova i suoi 700 iscritti, alla presenza dei vertici regionali e nazionali.



All'evento ha peso parte anche l'assessore regionale alle Attività produttive che ha ricordato come l'assemblea segni un momento importante di ripartenza per tutto il comparto degli agenti di commercio, rappresentanti e promotori finanziari. La Regione porterà avanti le istanze di equità che Usarci, assieme ai rappresentanti nazionali del proprio ente pensionistico, Enasarco, ha rivolto in merito alle regole di leale concorrenza necessarie a riequilibrare la presenza sul mercato dei colossi dell'e-commerce. L'assessore ha poi toccato i temi della formazione, della ricerca di lavoro e professionalità, rivolgendo un plauso al Governo per il piano di revisione del reddito di cittadinanza affinché possa crearsi una nuova cultura del lavoro. Per l'assessore la regione è alle porte di un grande cambiamento che sarà impresso dall'arrivo delle ingenti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con cui sarà possibile incidere sulla transizione ecologica, sulle infrastrutture, sull'innovazione, elementi capaci di contribuire a ricreare un clima di collaborazione e di sistema.



Tutte sfide, queste, condivise con Usarci che tra le sue priorità ha anche indicato l'esigenza di attrarre un numero maggiore di donne, oggi appena il 5 per cento della forza lavoro, e di giovani, dal momento che la categoria ha oggi un'età media superiore ai 45 anni. ARC/SSA/al





