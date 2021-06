Economia: Fedriga, diversità territoriali sono ricchezza dell'Italia

Trento, 5 giu - Esigenze diverse richiedono soluzioni diverse. Anche se gli obiettivi da raggiungere sono gli stessi le diverse specificità territoriali devono trovare risposte specifiche: è questa la forza dell'autonomia. Oggi più che mai è importante che istituzioni centrali e locali lavorino insieme per raggiungere obiettivi comuni perché il Piano nazionale di ripresa e resilienza è una partita dalla quale usciremo tutti vincitori oppure tutti sconfitti, non ci saranno vie di mezzo".



Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, sottolineando che "l'unità nazionale sta nella valorizzazione del federalismo. Le diversità del nostro Paese sono una ricchezza e cercare di annullarle sarebbe una follia perché ce le invidiano in tutto il mondo. Dobbiamo valorizzare le specificità per trovare una sintesi nazionale".



Riferendosi all'ultimo periodo dell'emergenza pandemica Fedriga ha sottolineato il ruolo svolto dalle Regioni nel contrasto al Covid-19 e la "maggiore capacità d'ascolto da parte del Governo" ed evidenziato come ci sia stata "una costruzione di dialogo che ha portato a soluzioni migliori per il Paese, non per le Regioni o per il Governo".



Fedriga ha quindi rimarcato che "l'Amministrazione regionale ha sostenuto direttamente costi molto rilevanti per garantire la sicurezza dei cittadini e fornire le migliori cure possibili. Costi che hanno inciso pesantemente sul Bilancio del Friuli Venezia Giulia, basato principalmente sulle entrate fiscali dal territorio, e che non sono ancora stati ancora rimborsati, come parte di quelli sostenuti attraverso la Protezione civile o dal nostro sistema sanitario che non rientra nel fondo sanitario nazionale". ARC/MA





