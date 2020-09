Economia: dopo il lockdown in Fvg segnali di ripresa

Incontro a Udine tra Regione e sigle sindacali



Udine, 3 set - La Regione prosegue il dialogo, basato su confronto e condivisione, avviato con le parti sociali sulle iniziative intraprese e in programma per contrastare gli effetti negativi del coronavirus sull'economia del Friuli Venezia Giulia.



L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo ha incontrato i rappresentanti delle principali sigle sindacali per fare il punto della situazione socioeconomica post lockdown e ha evidenziato come in Friuli Venezia Giulia si stiano registrando segnali positivi in diversi settori produttivi, con risultati anche oltre le previsioni avanzate prima della crisi.



Un quadro nel quale possono trovare spazio per un rilancio specialmente le piccole e medie imprese e l'indotto di quelle di maggiori dimensioni. Alla luce di questi dati, che pongono il Friuli Venezia Giulia tra i territori che hanno saputo meglio ripartire dal blocco forzato delle attività, la Regione intende predisporre nella riforma organica dell'economia che sarà varata entro l'anno ulteriori strumenti per il rilancio e la crescita di aziende e imprese. Tale riforma punta a rendere il tessuto produttivo regionale più competitivo e mantenere il Friuli Venezia Giulia tra le realtà virtuose nelle quali poter investire con garanzie di sviluppo e occupazione. ARC/CM/ma



© RIPRODUZIONE RISERVATA