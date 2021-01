Economia: Bini, SviluppoImpresa strumento per modernizzare Fvg

Disegno di legge che guarda in prospettiva

Udine, 11 gen - "L'emergenza Covid-19 ha reso evidente lanecessità di modernizzare il sistema pubblico e privato pergarantire al tessuto produttivo resilienza e continuità dicrescita e sviluppo. Va colta l'opportunità di costruire ora unaregione più moderna nell'erogazione dei servizi alle imprese,nelle modalità di lavoro, nell'utilizzo degli strumenti digitali;possiamo farlo utilizzando il nuovo SviluppoImpresa cherappresenta un'occasione di rilancio organico delle politiche perlo sviluppo e l'innovazione in Friuli Venezia Giulia e che ha,nel ddl 80, la sua ossatura".

Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive eTurismo, Sergio Emidio Bini, durante l'incontro telematico con lesegreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil, rappresentate daVilliam Pezzetta, Franco Colautti e Giacinto Menis, nel quale èstato presentato il ddl prima dell'illustrazione in commissione.

"Abbiamo continuato a lavorare sulla rivisitazione del ddl 80,rafforzando e allargando la fase di ascolto - ha precisato inapertura Bini -. Il disegno di legge nasce dal coinvolgimento deiprotagonisti dell'economia reale del territorio ed è il frutto diun lavoro che vede la partecipazione di più anime anchepolitiche, per avere una condivisione ampia".

Nel dettaglio, l'assessore ha ricordato gli assi portantidell'articolato che vede fra gli elementi significativi lamodernizzazione, la crescita e il rafforzamento delle imprese alivello internazionale, oltre che il riordino dei Consorzi disviluppo economico locale e il completamento della riformadell'accesso al credito.

"Nell'articolato - ha spiegato Bini - la modernizzazione sitraduce in nuove disposizioni in materia di commercio. Andremo astimolare l'apertura delle saracinesche, di immobili sfitti eincentiveremo la ricontrattazione dei contratti d'affitto.Costituiremo i distretti del commercio intesi come ambitoterritoriale individuato mediante accordo fra Enti locali eoperatori privati, assistiti dalle associazioni di categorie, perrigenerare i contesti urbani". Tra le fattispecie Bini haricordato i negozi di vicinato.

Un altro tema trattato ha riguardato la digitalizzazione."Abbiamo già sul territorio un importante cluster delletecnologie, il Ditedi, che valorizzeremo con SviluppoImpresadandogli l'obiettivo di contaminare gli altri player dellaregione per stimolare il tessuto imprenditoriale, condividendol'esperienza digitale e promuovendo le competenze informatiche". Sui giovani, Bini ha evidenziato la necessità di mobilitare lenuove generazioni. "Verranno concessi contributi a fondo perdutoper la costituzione di spin-off di ricerca e incentivata lapromozione delle start up operanti su settori tecnologicamenteavanzati".

Non è mancato un approfondimento sulla necessità di ridurre esemplificare gli adempimenti a carico delle imprese relativamentealla concessione di contributi. "Abbiamo già testato con lapandemia procedimenti più agili con l'autocertificazione e conprocedure telematiche: una modalità che potrà essere riproposta eintensificata per elargire gli incentivi" ha spiegato Bini.

L'esponente della Giunta Fedriga ha espresso poi la volontà, conil ddl, di istituire nuovi canali di comunicazione. "Creeremo unnumero verde dedicato, comunicheremo periodicamente l'aperturadei bandi per farli conoscere per tempo alle imprese, adotteremocomunicazioni personalizzate per le aziende e identificheremo ungruppo di professionisti mettendolo a disposizione soprattuttodelle piccole imprese".

Ulteriori attività riguardano il turismo. "Vogliamo rafforzare ilcomparto turistico che presenta un importante quota del Pilregionale - ha indicato Bini - a cui dedicheremo un fondospecifico destinato al potenziamento delle strutture ricettive eal miglioramento della qualità offerta". Previsto un contributofino ad un massimo di 20.000 euro per la ristrutturazione diimmobili inseriti nel circuito turistico regionale.

L'assessore regionale si è soffermato poi sui nuovi strumenti diingegneria finanziaria, sul potenziamento di Friulia, attraversouna ricapitalizzazione mirata, con la possibilità di istituire unfondo immobiliare chiuso a cui si aggiungono gli ammodernamentidegli strumenti per l'internazionalizzazione. "Si tratta disistemi moderni e in grado di attrarre capitali privati" hadetto.

Verranno concessi ulteriori incentivi alle imprese che investonoin regione nelle aree industriali: "con almeno 7 milioni di eurodi investimento per i nuovi stabilimenti con un impattooccupazionale di almeno 10 persone full time il primo anno e 20nel triennio" ha precisato l'assessore regionale.

Altri obiettivi vanno in direzione dell'economia circolare edell'efficientamento energetico "per i quali verranno concessicontributi a fondo perduto".

Una parte importante dell'articolato riguarda anche il riuso e ilrecupero dei capannoni industriali.

Dal canto loro, le parti sindacali hanno espresso un giudizio dimassima positivo. Menis, pur riservandosi di compiere in unsecondo momento una disamina di dettaglio, ha valutatofavorevolmente l'impianto del ddl rimarcando il ruolodell'interlocuzione: "le consultazioni hanno portato un risultatoimportante frutto di una condivisione con le parti sociali e lecategorie economiche".

Apprezzamento sul metodo e sulla dotazione finanziaria anche daparte di Pezzetta mentre Colautti, tra le considerazioniespresse, ha auspicato la designazione dei rappresentanti e ladefinizione del numero di partecipanti al tavolo permanente oltreche l'importanza della condivisione nella fase di stesura deiregolamenti attuativi.

Bini ha manifestato, in conclusione, l'intenzione di continuare acoinvolgere le parti sindacali e la volontà di accelerare conl'applicazione delle norme, "alcune delle quali - ha detto -auspichiamo possano trovare applicazione già entro il primosemestre".ARC/LP/ma

