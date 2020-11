Economia: Bini, nautica Fvg opportunità di investimento per Rep. Ceca

Trieste, 26 nov - "Il settore nautico è un ambito di sviluppofondamentale per il Friuli Venezia Giulia e per questo motivorappresenta una vantaggiosa opportunità per gli investitori dellaRepubblica Ceca, all'insegna di una collaborazione tra i duePaesi che potrebbe rientrare nella Strategia di specializzazioneintelligente (S3) promossa dalla Commissione europea perl'innovazione dei sistemi produttivi e la contestualevalorizzazione del sistema scientifico in un'ottica di reciprocasinergia". Lo ha detto oggi, in videoconferenza, l'assessore regionale alleAttività produttive, Sergio Emidio Bini, nel corso della missioneeconomico istituzionale congiunta Regione Friuli VeneziaGiulia-Repubblica Ceca dedicata al tema del settore nautico erealizzata online a causa dell'emergenza pandemica. Bini, ringraziando la parte diplomatica Ceca e le aziende delterritorio regionale partecipanti all'evento, ha ricordato lamissione di due anni fa del governatore Fedriga in RepubblicaCeca, pochi mesi dopo il suo insediamento, a dimostrazione di unrapporto di amicizia concreto e consolidato nel tempo, oltre chedalla storia. "Oggi - ha sottolineato l'assessore - ricambiamoquell'ospitalità, seppur virtualmente, presentando due aziendepiù che autorevoli del settore nautico regionale: Fincantieri eMonte Carlo Yacht. Entrambe vedono in Monfalcone il baricentrodella loro attività e, in considerazione delle loro performancesul mercato, possono vantare un valore aggiunto in termini diattrattività su tutto il settore della nautica". Nel concreto di quello che potrebbe essere il percorso di unacollaborazione sul tema, Bini ha rimarcato il ruolo dell'AgenziaLavoro&SviluppoImpresa del Friuli Venezia Giulia, "che ha proprioil compito di accogliere e assistere gli imprenditori esteriinteressati ad investire nella nostra regione, dando loro quelsupporto necessario per operare in maniera agile e completarelativamente alle opportunità e alle agevolazioni offerte anchesul piano della legislazione regionale".A tal proposito Bini ha concluso con l'auspicio che, dopo questoincontro sulla nautica, il rapporto tra Fvg e Repubblica Ceca sipossa allargare anche ad altri settori produttivi, nell'ottica diinstaurare un crocevia di scambi e relazioni economiche nelcentro dell'Europa.ARC/GG/al

© RIPRODUZIONE RISERVATA