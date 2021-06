Economia: Bini, in Fvg tutti ingredienti per crescita imprese e lavoro

Trieste, 28 giu - "Il Friuli Venezia Giulia ha tutte le carte in regola per attrarre nuovi investimenti. Gli investimenti creano infatti nuove imprese e queste ultime generano posti di lavoro". Con queste parole l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, è intervenuto oggi a Trieste al convegno "Economia e lavoro dopo la pandemia - Tendenze e proiezioni per il futuro dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia". "I dati che riguardano la nostra Regione - ha affermato Bini - sono risultati tanto positivi quanto imprevedibili sia dal punto di vista occupazionale che del Prodotto interno lordo. È evidente però che in questi anni il nostro territorio ha lavorato bene, creando un ecosistema solido e forte in grado di resistere anche a una crisi molto pesante come quella causata dal Covid-19". "Il nostro lavoro è appena iniziato. Adesso dobbiamo far sì che gli imprenditori - ha aggiunto l'assessore - vedano il Friuli Venezia Giulia come una regione fertile per i propri investimenti, creando di conseguenza nuovi posti di lavoro". "Con la legge SviluppoImpresa abbiamo gettato le fondamenta per ottenere questi risultati, sono state introdotte politiche di defiscalizzazione e c'è la possibilità di avere in Friuli Venezia Giulia zone di vantaggio fiscale. Il Friuli Venezia Giulia - ha rimarcato l'assessore - pertanto ha tutti gli ingredienti per centrare, anche nel breve periodo, gli obiettivi che questa Amministrazione regionale si è posta". Determinante per la ripartenza e per il cambiamento del Paese anche il ruolo del Governo che, secondo l'assessore Bini, deve mettere mano a una seria riforma fiscale e introdurre misure volte a ridurre il peso della burocrazia. ARC/RT/ep

