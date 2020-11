Economia: Bini, Fondo di garanzia anche per investitori indipendenti

Attuale dotazione di 5 mln, garantito un primo investimento di105mila euro e previste domande per circa 1,5 mln

Udine, 20 nov - Gli investimenti nel capitale sociale dellestart-up innovative da parte di investitori indipendenti, ovveropersone fisiche o giuridiche che investono per diventare nuoviazionisti, potranno essere oggetto di garanzia del Fondo digaranzia regionale per il venture capital.

Lo ha stabilito la delibera, approvata oggi dalla Giunta suproposta dell'assessore regionale alle Attività produttive SergioEmidio Bini, con la quale è stato modificato il regolamento diattuazione del Fondo.

"Le dotazioni del Fondo sono destinate all'attivazione digaranzie a condizioni agevolate in relazione ad operazioni dipartecipazione nel capitale sociale da parte di investitori afavore delle start up innovative con sede operativa in FriuliVenezia Giulia - ha spiegato Bini -. Con la modifica alregolamento potranno essere oggetto di garanzia non soltanto gliinvestimenti effettuati da intermediari finanziari e da societàdi partecipazione, come previsto fino ad ora, ma anche dainvestitori privati indipendenti".

Il regolamento introduce specifici meccanismi per assicurare chele garanzie siano concesse a favore di investimenti trasparentifondati su una qualificata analisi del business plan dellastart-up.

"L'obiettivo è anche quello di promuovere l'afflusso di capitalida parte di nuovi investitori nelle start-up innovativeregionali" ha evidenziato l'esponente della Giunta.

Nel dettaglio, potranno beneficiare della garanzia del Fondoanche gli investimenti nel capitale sociale delle start-upinnovative da parte di investitori privati indipendenti conalmeno 5 anni di attività e che abbiano chiuso 10 operazioni diequity in imprese negli ultimi 10 anni. In alternativa gliinvestitori privati indipendenti potranno comunque beneficiaredella garanzia del Fondo per investimenti promossi insieme aintermediari finanziari o società di partecipazione nonché aincubatori di start-up innovative o da investitori a supportodelle Pmi oppure sulla base di un'attestazione della fattibilitàdel business plan da parte di un professionista indipendente.

Nel primo caso la copertura è pari al massimo al 70%dell'investimento, in altri casi indicati nel regolamento èinvece al massimo del 50%. Gli investimenti di venture capitaldevono avere durata minima di 3 anni e la durata massima dellagaranzia del Fondo è di 7 anni.

La garanzia è concessa a titolo gratuito per un ammontare massimogarantito per investitore e per start-up innovativa di un milionedi euro.

"Le dotazioni del Fondo - ha aggiunto Bini - ammontano a 5milioni di euro. È stata garantita una prima operazione diinvestimento, con la concessione di una garanzia del valore di105.000 euro, e sono in via di presentazione ulteriori domandeper circa 1,5 milioni di euro".

"L'amministrazione del Fondo e la deliberazione delle garanziespettano al comitato di gestione del Fondo di rotazione per leiniziative economiche" ha concluso Bini, ricordando come ladelibera sia stata predisposta in condivisione con il presidentedel comitato.ARC/LP/ma

© RIPRODUZIONE RISERVATA