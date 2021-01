Economia: Bini, Distretti commercio e Consorzi strumenti sviluppo Fvg

Trieste, 20 gen - I distretti del commercio, gli esercizi divendita di vicinato, i servizi di prossimità e i consorzi disviluppo economico locale sono stati al centro dell'interventodell'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, inIV Commissione, chiamata a dare un parere sulle parti dicompetenza del disegno di legge n. 123 SviluppoImpresa.

"Dopo aver ascoltato a lungo le associazioni di categoria, conquesto provvedimento - ha spiegato Bini - abbiamo deciso disostenere le attività che in questo momento sono in difficoltà.Attraverso l'istituzione dei Distretti del commercio vogliamorilanciare il settore, introducendo ulteriori iniziative disostegno a questo comparto al fine di scongiurare il rischio didesertificazione".

Gli incentivi al rinnovo e alla rigenerazione delle attivitàeconomiche nei Distretti del commercio riguardano iniziative diinfrastrutturazione urbana, come la rete a banda larga, le zonepedonali, la mobilità sostenibile e la forestazione urbana chesaranno attuate direttamente dai soggetti pubblici.

Sono previsti inoltre interventi di investimento in tecnologia edigitalizzazione a carico delle imprese private coinvolte, chepotranno beneficiare di contributi regionali mediante il nuovoFondo per lo sviluppo dei Distretti del commercio.

"Con il ddl SviluppoImpresa abbiamo deciso di rafforzare anche ilruolo dei Consorzi quali rami operativi della Regionenell'attuazione della politica industriale del Friuli VeneziaGiulia - ha sottolineato Bini -. Potenziamo così uno strumentoche in questi anni ha operato bene, come testimoniatorecentemente dal Comitato di valutazione".

"Anche in questo caso - ha ricordato l'assessore - con il ddl 123non caliamo dall'alto le nostre decisioni, ma creiamo lecondizioni per effettuare interventi efficaci volti a consolidareil tessuto produttivo, sempre in un'ottica di svilupposostenibile".

Relativamente ai contributi per le infrastrutture locali, è statainfine innalzata la soglia di finanziabilità dall'80 al 100%della spesa ammissibile.ARC/RT/dfd

