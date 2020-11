Economia: Bini, 18 mln contributi a fondo perduto a settori dl Ristori

Intesa con parti sociali, accrediti entro metà dicembre Udine, 2 nov - Il Fondo emergenza da 18 milioni di eurointrodotto con l'assestamento di bilancio autunnale saràutilizzato per erogare contributi a fondo perduto alle stessecategorie economiche penalizzate dall'ultimo dpcm nazionale.È questo il criterio generale che l'assessore regionale alleAttività produttive, Sergio Emidio Bini, ha condiviso oggi con isindacati e con i rappresentanti delle categorie economiche nelcorso di due incontri tenutisi nel pomeriggio con l'obiettivo didefinire le modalità di utilizzo del Fondo regionale."Il nostro obiettivo è fare tutti gli sforzi possibili per andareincontro alle categorie più penalizzate sovrapponendoci ai codiciAteco del Dpcm Ristori e aggiungendo alcune categorie come, atitolo esemplificativo, le agenzie di viaggio e tour operator chenon sono chiusi ma è come se lo fossero", ha spiegato Bini,aggiungendo che "il secondo obiettivo che ci siamo dati è lavelocità di erogazione: dobbiamo essere in grado di processaretutte le pratiche affinché entro metà dicembre i contributi sianoaccreditati ai beneficiari".Tra le categorie da ristorare Bini indica anche le imprese delmondo della cultura, ricreative, sportive, i cinema, noleggioattrezzature e spettacoli, trasporto privato. "Stiamo valutandoin queste ore come integrare le categorie escluse dal Dpcmgovernativo rispetto al tessuto economico regionale, fermorestando che questo fondo andrà a beneficio prevalente delsettore terziario", ha detto Bini.Il meccanismo di accesso al contributo sarà articolato in duemodalità: da un lato, un accredito una tantum diretto a tutticoloro che avevano già fatto domanda sulla prima lineacontributiva (34 milioni di euro licenziati a luglio);dall'altro, la possibilità di accedere al ristoro ex novo per lepartite Iva che non rientravano nel primo bando.Quanto alle modalità di domanda Bini ha garantito che saràimprontata alla massima semplificazione, senza necessità dipresentare alcun genere di documentazione se nonun'autocertificazione come già avvenuto per la prima tranche deiristori anti-crisi. Relativamente all'ammontare degli importi "non siamo ancora ingrado di dare una determinazione specifica - ha affermato Bini -,ma intendiamo offrire cifre non troppo esigue, tali da dare unagaranzia di tenuta alle attività economiche che affrontano questaseconda ondata".Bini ha inoltre concordato con i rappresentanti dei sindacati(Villiam Pezzetta per la Cgil, Franco Colautti per la Cisl,Giacinto Menis per la Uil) l'istituzione di un Osservatorio confocus specifici per elaborare i dati oggettivi sull'andamentodella situazione economica, categoria per categoria, con incontrialmeno quindicinali. "Ogni quindici giorni - ha dichiarato Bini -vorrei fare un punto della situazione e condividere l'efficaciadei provvedimenti e l'andamento della crisi".ARC/SSA/pph

