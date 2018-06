Dragaggi: Callari, interventi necessari a Grado e Monfalcone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 17 giu - "Il problema dei canali navigabili riguarda tutta l'area costiera del Friuli Venezia Giulia e la Regione è molto attenta a tale questione che, ad esempio, risulta fondamentale sia per una città turistica come Grado, sia per lo sviluppo portuale di Monfalcone". Questa la posizione espressa dall'assessore regionale alla Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, Sebastiano Callari, durante un incontro con alcuni giornalisti.Intervenendo in merito al recente sequestro ad opera della Procura delle Repubblica di Gorizia di parte dell'area portuale di Monfalcone, Callari ha rimarcato che "probabilmente c'è un problema di interpretazione sulle modalità d'esecuzione della pulizia dei fondali, per le quali le regole sono molto meno restrittive rispetto a quelle per i dragaggi. In ogni caso l'Avvocatura della Regione sta studiando a fondo la questione ed entro la prossima settimana sapremo se sarà necessario adottare specifici provvedimenti in merito".L'assessore ha quindi precisato che "Monfalcone attende l'esecuzione dei dragaggi per essere al centro delle attività portuali regionali, quindi cercheremo di attuarli in tempi brevi; inoltre, la Regione si impegnerà certamente a concretizzare un processo di semplificazione amministrativa". ARC/MA/ep