Dpcm: Fedriga, no imposte '20-'21 per categorie danneggiate

Trieste, 3 nov - "I contenuti del Decreto del presidente delConsiglio dei ministri (Dpcm) che a breve dovrebbe essere varatoci lasciano molto perplessi". A dichiararlo è il governatore del Friuli Venezia GiuliaMassimiliano Fedriga al termine della riunione tra le Regioni nelcorso della quale sono stati esaminati alcuni passaggi delprovvedimento. "Qualora il Dpcm dovesse entrare in vigore nel modo in cui ci èstato presentato - spiega Fedriga - oltre ai ristori giàprevisti dal Governo chiediamo che le categorie penalizzate dalprovvedimento siano esentate dal versamento delle imposte dovutesia per il 2020 che per il 2021".ARC/AL

© RIPRODUZIONE RISERVATA