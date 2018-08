Dl dignitÃ : Fedriga, lavoratori portuali da oggi salvaguardati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trie,1 ago - "Piena soddisfazione per la tutela dei lavoratori portuali che, da oggi, grazie all'emendamento votato alla Camera dei Deputati per volontà della Maggioranza di Governo, risultano pertanto del tutto salvaguardati nell'ambito del decreto dignità".Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in relazione all'approvazione dell'emendamento che consentirà di regolare lo svolgimento dell'attività portuale in termini di sbarco e imbarco delle merci, ovvero laddove, in base all'artico 17 della legge 84/1994, possono essere impiegati anche lavoratori giornalieri forniti da un'agenzia di somministrazione. ARC/COM/fc