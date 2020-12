Disabilità: Rosolen, misure inclusione determinano progresso comunità

Trieste, 3 dic - "Siamo convinti che il progresso di unacomunità sia legato necessariamente alla sua capacità direalizzare misure di inclusione aperte a tutti e garantite inmodo particolare alle persone più fragili. Una comunità deveinfatti essere in grado di occuparsi di disabilitàquotidianamente e in ogni ambito di intervento. QuestaAmministrazione regionale si sta impegnando concretamente suquesti temi con numerosi interventi normativi. Se creiamo uncontesto nel quale una persona con disabilità riesca a viverebene, allora ognuno di noi finirà per vivere meglio".Lo ha affermato l'assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen,durante la presentazione in Regione della neocostituitaAssociazione Disabilità & Inclusione al Lavoro e allo Studio"Adils - Aps". Una iniziativa organizzata nell'ambito dellaGiornata internazionale delle persone disabili."Da molti anni collaboriamo in modo costruttivo con la Consultaregionale dei disabili sui temi del lavoro, dell'istruzione,della formazione e della famiglia, mettendo sempre grandeattenzione alle necessità delle persone più deboli - ha ricordatoRosolen -. Le preziose sollecitazioni che costantemente ciarrivano da questa realtà ci hanno consentito di fare unimportante salto di qualità. A passi piccoli ma continui stiamocambiando, insieme, il sistema in cui ci muoviamo"."Modificando la legge 18 sul lavoro abbiamo previsto deglistrumenti che mirano all'inclusione sociale delle persone condisabilità. Una norma - ha sottolineato l'assessore - in grado dipervadere diversi settori attraverso i percorsi formativi, iprogetti di inserimento e di reinserimento nel mercato dellavoro, l'utilizzo di strumenti innovativi e le misure perassicurare la continuità di sostegno"."Anche la recente norma regionale sull'istruzione dà risposteimportanti a diversi tipi di disabilità, aprendo spazi che finorail Friuli Venezia Giulia non aveva mai esplorato. Con questoprovvedimento cerchiamo infatti di garantire il diritto allostudio ai bambini disabili, a quelli con bisogni educativispeciali e con disturbi specifici di apprendimento e agliuniversitari impegnati in un percorso di formazione spesso lungoe difficile, utilizzando - ha evidenziato Rosolen - anchel'istruzione domiciliare, la scuola in ospedale e strumentiinformatici innovativi"."La nascita di una nuova associazione, che operando sulterritorio cerca di dare risposte a queste fragilità, ci ricorda- ha concluso l'assessore - come tutta la nostra comunità abbial'obbligo - non solo a parole o perché politicamente corretto -di assicurare alle persone con disabilità il miglior percorso divita possibile"."Adils - Aps" ha sede a Trieste e intende occuparsi di tutte ledisabilità motorie, sensoriali e intellettive come associazionedi promozione sociale senza fini di lucro. Una volta perfezionatol'iter di personalità giuridica e l'iscrizione nel Registro uniconazionale, potrà avvalersi della denominazione di Ente del terzosettore (Ets).ARC/RT/pph

