DisabilitÃ : confermati incentivi per inserimento lavorativo

Trieste, 15 mar - La Giunta regionale ha confermato anche per il 2018 i livelli degli incentivi riconosciuti per i progetti di socializzazione e integrazione sociale delle persone con handicap nei luoghi di lavoro.Ogni anno la Giunta determina gli importi degli incentivi motivazionali, riconosciuti per due tipologie di progetti rivolti a persone con disabilità psico-fisiche: i percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro; i progetti di inserimento socio-assistenziale rivolti a persone che per insufficiente produttività non possono essere inserite a pieno titolo nella realtà lavorativa, ma possono comunque essere incluse nell'ambiente di lavoro. ARC/SSA/fc