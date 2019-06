Digitalizzazione: Callari, Regioni mettano a sistema le best practice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'assessore la Pa deve essere motore per la crescita del PaeseTrieste, 5 giu - "Oggi l'Italia e il Friuli Venezia Giulia stanno vivendo un momento di grande trasformazione nel quale ogni contributo che punti a creare valore per la Pubblica amministrazione alimenta la crescita del Paese in termini di prodotto interno lordo (Pil) e qualità dei servizi. Per questi motivi è fondamentale che le Regioni, attraverso il 'sistema del riuso', condividano le iniziative e le best practice che hanno prodotto ricadute positive per i cittadini. Dobbiamo infatti saper superare i campanilismi che troppo a lungo hanno rallentato il nostro Paese e sfruttare le esperienze positive già attuate in altri territori a vantaggio dei cittadini, perché nella semplificazione della Pa si può fare molta più strada correndo sulle gambe delle esperienze condivise".È questo il messaggio lanciato dall'assessore alla Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia e coordinatore della Commissione agenda digitale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sebastiano Callari, durante la riunione del Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis) svoltasi nella sede di rappresentanza della Regione a Roma, alla quale hanno preso parte dirigenti e funzionari della amministrazioni regionali di tutto la Penisola. ARC/MA/ppd