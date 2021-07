Digitale: Callari, tutte Regioni si dotino agenda digitale entro 2021

Fvg quinta Regione italiana per servizi digitali in base a Indice Desi



Trieste, 19 lug - "Per riuscire a sfruttare l'occasione rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza tutte le Regioni devono dotarsi di un'Agenda digitale entro il 2021. È fondamentale che ogni Amministrazione regionale abbia un piano strategico sulla promozione dell'economia digitale del proprio territorio per utilizzare in modo adeguato le risorse provenienti dall'Unione europea. Al fine di non perdere questo treno è necessario accelerare e superare i tempi finora imposti da sistemi divenuti nel tempo eccessivamente burocratici".



È questo il messaggio lanciato con forza dall'assessore regionale ai sistemi informativi, Sebastiano Callari, nell'ambito della seduta odierna della Commissione per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni, durante la quale è emerso che il Friuli Venezia Giulia è al quinto posto in Italia della graduatoria stilata in base all'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società Desi (Digital Economy and Society Index), dopo Lombardia, Lazio, Provincia Autonoma di Trento ed Emilia Romagna.



Callari ha inoltre annunciato che il Friuli Venezia Giulia sarà una delle quattro amministrazioni, assieme a Emilia Romagna, Lombardia e Puglia che, su mandato della Conferenza delle Regioni, faranno parte del gruppo di lavoro in seno al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (Mitd) per lo sviluppo del Fascicolo sanitario elettronico.



L'assessore ha rimarcato che "la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico, rientra tra i progetti previsti del Pnrr. L'obiettivo è la definizione, entro l'estate, di un piano operativo dettagliato sulle misure che dovranno essere adottate per la sua concretizzazione. In tale senso, il Friuli Venezia Giulia è all'avanguardia essendosi dotata già da tempo del sistema Sesamo; contiamo quindi di dare un contributo rilevante attraverso un'esperienza concreta, per favorire l'adozione di strumenti analoghi anche nel resto del Paese". ARC/MA/al





