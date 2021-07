Digitale: Callari, fascicolo sanitario elettronico Fvg è best practice

Lo strumento è stato presentato a una delegazione proveniente dalla Sardegna Trieste, 17 lug - "È venuto il momento che le Regioni più avanzate sotto il profilo della digitalizzazione condividano con le altre le best practice e i migliori progetti sviluppati e implementati nel corso degli anni. La nostra Regione, ad esempio, è sicuramente all'avanguardia a livello nazionale per quanto riguarda il Fascicolo sanitario elettronico; proprio per questo le sue caratteristiche e potenzialità sono state illustrate alla delegazione proveniente dalla Sardegna, guidata dal presidente Consiglio Regionale sardo Michele Pais, che oggi hanno visitato la sede di Insiel". Lo ha detto l'assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari al termine dell'incontro con la delegazione composta, oltre che da Pais, dai vertici dell'Università di Sassari, a partire dal rettore, Gavino Mariotti, e dal senatore Carlo Doria. Callari ha spiegato che "la sanità del Friuli Venezia Giulia è tra le più digitalizzate d'Italia grazie a un forte e costante investimento da parte della Regione" e rimarcato che "il Fascicolo sanitario elettronico, chiamato Sesamo, sviluppato nella nostra regione, è uno strumento all'avanguardia non solo per la strutturazione dei servizi digitali, rafforzati durante il periodo pandemico per dare risposte concrete ai cittadini, ma soprattutto per l'enorme mole di dati che è già stata inserita al suo interno". Rivolgendosi ai componenti della delegazione della Sardegna Callari ha precisato che "oggi i cittadini della nostra regione possono consultare, sia tramite pc sia da smartphone, tutti i referti degli esami effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche del Friuli Venezia Giulia, ma anche controllare le vaccinazioni effettuate durante l'infanzia. Un modello estremamente funzionale che potrebbe essere replicato, grazie al nostro aiuto tramite Insiel, anche in altre regioni, concretizzando così quella transizione digitale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". ARC/MA/al

