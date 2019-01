Demanio: Zilli, Ministero apre a estensione concessioni diportistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 24 gen - C'è l'apertura da parte del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali a costruire un percorso finalizzato all'estensione di ulteriori 15 anni delle concessioni demaniali diportistiche e non solo quelle balneari.Lo ha comunicato l'assessore regionale a Finanze e Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, a margine della riunione che si è svolta oggi a Roma, nella sede della Regione Liguria, con all'ordine del giorno le novità introdotte dall'ultima legge di Bilancio nell'ambito delle concessioni demaniali marittime.Come ha sottolineato l'assessore, l'iniziativa del ministro Gian Marco Centinaio, che ha portato all'estensione temporale di 15 anni delle concessioni demaniali balneari, "è una posizione che come Regione condividiamo, in quanto mette chiarezza sugli effetti della specifica direttiva europea, interpretando correttamente le concessioni balneari come beni e non come servizi".Dall'incontro odierno, infine, sono arrivate anche rassicurazioni, come ha spiegato Zilli, in merito all'istituzione sul tema di un tavolo tecnico con il Governo che coinvolgerà tutte le Regioni. ARC/GG/fc