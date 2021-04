Ddl 130: Riccardi, riqualificare ex Weissenfels per garantire lavoro

Trieste, 19 apr - "Riqualifichiamo e mettiamo in sicurezza i capannoni del complesso industriale denominato "ex Weissenfels" di proprietà del comune di Tarvisio per garantire oltre 100 posti di lavoro. Abbiamo deciso di intervenire assegnando le risorse alla Protezione Civile soprattutto per assicurare l'occupazione, principale motivo per cui riteniamo indispensabile la messa in campo di tutti gli strumenti straordinari disponibili. In questo caso la Protezione civile è fondamentale per garantire il risultato".



Lo ha spiegato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, oggi in quarta commissione consiliare durante l'esame delle parti di competenza del disegno di legge 130 omnibus.



"La disponibilità delle risorse, in parte regionali e in parte consistente comunali, è assegnata alla Protezione Civile per le ragioni di eccezionalità dell'intervento che trovano nelle competenze dell'ente, la capacità di intervenire dal punto di vista progettuale, procedimentale e realizzativo. Un intervento, fra l'altro - ha proseguito il vicegovernatore - in un luogo, la montagna, in cui non ci sono consorzi industriali che operano su quel territorio e gestiscono situazioni simili. E' un'operazione straordinaria - ha rimarcato - a beneficio di un bene pubblico". ARC/LP/ep





