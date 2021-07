Cultura: Zannier, Craf è patrimonio Fvg che si implementa nel tempo

Spilimbergo, 23 lug - "Il Centro di ricerca ed archiviazione della fotografia (Craf) è un grande patrimonio del Friuli Venezia Giulia che, giorno dopo giorno, implementa il suo valore anche attraverso iniziative come quelle presentate oggi al pubblico". Lo ha detto l'assessore regionale Stefano Zannier a Spilimbergo portando il saluto dell'Amministrazione regionale e della collega di Giunta Tiziana Gibelli in occasione della cerimonia di inaugurazione della seconda edizione di "Fotografando", esposizione che unisce gli scatti di 64 artisti più talentuosi del Friuli Venezia Giulia. In questa occasione è stata inoltre illustrata la fase di completamento del secondo deposito climatizzato presente all'interno del Craf nella Città del mosaico, che andrà ad accostarsi a quello già esistente per custodire le importanti collezioni fotografiche possedute. Alla presenza del sindaco nonché presidente del centro di archiviazione della fotografia Enrico Sarcinelli, Zannier ha posto in evidenza il valore di una istituzione che permette di veicolare l'immagine della città del mosaico e del Friuli Venezia Giulia al di fuori della regione e dei confini nazionali. "Il Craf - ha detto l'esponente dell'Esecutivo Fedriga - è una delle istituzioni di questa nostra terra che rappresenta per tutti noi motivo di vanto e di orgoglio. Il suo valore universalmente riconosciuto va ad implementarsi di giorno in giorno grazie anche a manifestazioni come quella di oggi, che riunisce i talenti della regione in questo campo. Con il paziente e costante lavoro portato avanti fino ad oggi, il Centro continua ad essere un punto di riferimento mondiale della fotografia". "Per mantenere vivo un patrimonio di così grande valore come quello custodito dal Craf - ha aggiunto Zannir - è necessario che il pubblico lo possa godere: per fare questo servono però strutture adeguate in grado di mantenere e tutelare il patrimonio iconografico posseduto, funzione quest'ultima svolta dai depositi climatizzati, il secondo dei quali andrà ad aggiungersi a quello già in funzione dal 2019. Per tutti questi motivi - ha concluso l'assessore regionale - continueremo a mantenere il nostro impegno nei confronti di una istituzione che, per tutti noi, è motivo di vanto". ARC/AL/ma

