Cultura: "Vocalia" è preziosa rassegna su suoni e voci del presente

Trieste, 30 ago - "Vocalia" è un piccolo gioiello nel suo essere una rassegna che fotografa eccellenti sonorità del presente per tramandarle al futuro offrendo una proposta facilmente vivibile.



È il pensiero espresso dall'assessore regionale alla Cultura in occasione della presentazione odierna a Maniago del festival che tocca quest'anno il traguardo dei venti anni di vita.



La musica, come ha spiegato l'assessore, costituisce la colonna sonora della nostra esistenza e "Vocalia" ha il merito di dare vita a esperienze che diverranno tracce indelebili della memoria personale. È proprio la qualità e l'incisività dell'ascolto che costituisce, a giudizio dell'assessore, l'unico parametro che conta, a fronte di fallaci distinzioni tra musica alta e bassa, classica e leggera, colta e non.



In questo senso "Vocalia", è stato detto, rappresenta un'ottima occasione. Alex Britti con Flavio Boltro (giovedì 23 settembre), Irene Grandi (la sera successiva) e i britannici Matt Bianco (sabato 25) saranno i protagonisti sul palco del Teatro Verdi di Maniago di un'edizione rivolta al blues in un percorso di musica e di voce che include anche un progetto in collaborazione con le scuole sul doppiaggio cinematografico.



I tre concerti inizieranno sempre alle 21 nelle modalità consentite dal Covid, con obbligo di Green pass. A tale proposito l'assessore, tornando ad evidenziare l'importanza strategica della vaccinazione, ha auspicato che per la prossima edizione non ci sia più necessità del distanziamento in sala e quindi della disposizione a scacchiera prevista quest'anno, dicendosi certa che gli eventi di "Vocalia" avranno successo in questo fine settembre e continueranno ad averne in futuro.



In passato la rassegna maniaghese - direttore artistico Gabriele Giuga - aveva ospitato artisti del calibro di Gino Paoli, Marianne Faithfull, Patti Pravo, Joe Zawinul, Antonella Ruggiero, Rossana Casale e Fabio Concato. ARC/PPH/ep





