Cultura: Torrenti, mostre Erpac rendono Fvg piÃ¹ attrattivo

Trieste, 2 gen - "Con ben quattro mostre di respiro internazionale aperte in regione, Erpac contribuisce a rendere attrattivo il nostro territorio, anche dal punto di vista culturale, in questi giorni di vacanza e di afflusso turistico".Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, ricordando i quattro appuntamenti che a Trieste, Gorizia e Gradisca d'Isonzo rappresentano il fiore all'occhiello dell'offerta espositiva in Friuli Venezia Giulia programmata dall'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), il quale oltre a organizzare eventi culturali gestisce beni e luoghi di prestigio rappresentativi della cultura e della storia della regione.A coloro che si trovano a Trieste, l'Erpac propone due mostre: Maria Teresa e Trieste, organizzata al Magazzino delle Idee in occasione del 300. anniversario della nascita della sovrana asburgica (visitabile fino al 18 febbraio 2018) e Nel mare dell'Intimità che al Salone degli Incanti offre per la prima volta al pubblico circa un migliaio di reperti provenienti da numerosi giacimenti sommersi raccontando con gli occhi dell'archeologia subacquea, le rotte, i paesaggi, gli uomini e le storie del mar Adriatico (visitabile fino al 1 maggio 2018).La Galleria Spazzapan di Gradisca d'Isonzo ospita Goodbye Perestrojka, la prima mostra in Italia che tramite opere di pittura, grafica e scultura di artisti dell'ex Unione sovietica offre una rilettura dell'utopia comunista attraverso le immagini della sua dissoluzione (visitabile fino al 28 gennaio 2018).Dedicata alla Russia e, più precisamente al centenario della Rivoluzione d'ottobre, anche l'esposizione a Palazzo Attems di Gorizia. La mostra evidenzia come la rivoluzione abbia marcato la storia mondiale del XX secolo anche per quanto riguarda la cultura e le arti, mutando i canoni espressivi precedenti (visitabile fino al 25 marzo 2018).Come ha spiegato Torrenti, "in questi anni il raddoppio delle risorse destinate alla cultura ha permesso di superare il livello dell'uno per cento dato dal rapporto tra fondi per questo settore e il totale delle risorse di bilancio".L'assessore ha quindi evidenziato che "siamo in Italia la Regione che più investe in cultura e i risultati si concretizzano sia in questi eventi espositivi sia, più in generale, nella gestione di un patrimonio che può essere adeguatamente valorizzato solo grazie a una organizzazione forte, affidata a professionisti, dotata di risorse congrue e visione strategica". ARC/MA/fc