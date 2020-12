Cultura: Roberti, doveroso ricordo abate Pirona tra padri del friulano

Udine, 10 dic - "In questo anno così difficile è un segnaleimportante che iniziative culturali come questa organizzata inoccasione dei centocinquant'anni dalla morte di Jacopo Pirona,figura di erudito e pedagogo, lessicografo che si può annoveraretra i padri del friulano, continuino a svolgersi: del resto,questo è stato un anno che non ci ha visto impegnati solo invideoconferenza dietro ad un pc ma che, grazie all'iniziativa delsindaco di Dignano, Vittorio Orlando, ci ha portato a conoscereanche di persona il paese natale dell'abate attraverso unpercorso di cartellonistica in lingua friulana installata nelcomune collinare".Lo ha sottolineato l'assessore alle Lingue minoritarie, PierpaoloRoberti, introducendo i lavori del convegno "Jacopo Pirona e lalessicografia friulana", organizzato dalla Società filologicafriulana e sostenuto da Agenzia regionale per la lingua friulanae Comune di Dignano.Nel convegno si affronteranno, con il contributo di numerosistudiosi, i vari aspetti dell'opera di Jacopo Pirona (1789-1870)e in particolar modo la dimensione che gli ha portato la maggiorenotorietà, quella di lessicografo. A lui e al nipote GiulioAndrea, che lo assisterà in ogni fase di redazione delrepertorio, si deve infatti il Vocabolario friulano, opera dicapitale importanza per gli studi sul friulano, tra lessico egrammatica, tra toponomastica e grafia."La sua ricchezza lessicale e fraseologica - ha detto Roberti -ne fanno ancora oggi un'opera di assoluto valore; non a caso sipuò considerare il dizionario Pirona come la prima operazione dipolitica linguistica che sia mai stata compiuta in Friuli perdefinire il corpus della lingua: è quanto mai opportuno quindi -ha rimarcato l'assessore regionale - che si ricordi, nelcentocinquantesimo della morte, questa figura poliedrica".ARC/EP/al

